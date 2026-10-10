Mantan Gubernur Maluku Gelar Cigar Festival di Bali
jpnn.com, BADUNG - Indonesian Cigar Festival (ICF) 2026 telah digelar pada 1–3 Oktober 2026 di Atrium Bali Collection, Nusa Dua, Bali.
Acara itu mempertemukan produsen dan komunitas cerutu dengan pelaku bisnis, industri kreatif, serta wisatawan.
Festival yang digagas Indonesia Connection itu menghadirkan pameran cerutu dan forum bisnis.
Sejumlah produsen cerutu nasional dijadwalkan berpartisipasi, antara lain PTPN 3 (Persero) dari Deli, Sumatra; Dos Hermanos dari Kudus; Tarumartani dari Yogyakarta; dan Basuki Raya Cigar dari Jember.
Penyelenggaraan festival tersebut berlangsung di tengah besarnya kontribusi cukai hasil tembakau terhadap penerimaan negara.
Dalam APBN 2026, pemerintah menargetkan penerimaancukai hasil tembakausebesar Rp225,73 triliun.
Penyelenggaraan ICF 2026 digagas oleh Indonesia Connection dengan Irjen Pol. (Purn.) Murad Ismail sebagai Ketua Pembina dan Opa Ewin sebagai Ketua Pelaksana ICF.
Ketua Pelaksana ICF 2026 Opa Ewin mengatakan pameran dan forum bisnis tersebut diharapkan membuka peluang bagi produk cerutu Indonesia untuk menjangkau pasar luar negeri.
Indonesian Cigar Festival (ICF) 2026 yang digagas oleh Murad Ismail telah digelar pada 1–3 Oktober 2026 di Atrium Bali Collection, Nusa Dua, Bali.
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