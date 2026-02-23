Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin Masuk ICU, Pihak Keluarga Mohon Doa

jpnn.com, PALEMBANG - Mantan Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Alex Noerdin dikabarkan tengah menjalani perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit Siloam Jakarta.

Kabar ini mencuat setelah unggahan dari akun media sosial @catatanHB pada Minggu (22/2/2026) viral di media sosial.

Dalam unggahan tersebut, Alex Noerdin terlihat sedang terbaring di ruang perawatan dengan bantuan sejumlah alat medis dan oksigen.

Kondisinya yang terlihat lemah memicu keprihatinan luas dari masyarakat, khususnya warga Sumsel.

Selama masa perawatan, pihak keluarga dilaporkan terus mendampingi di rumah sakit.

Terlihat sang istri Eliza Alex Noerdin bersama putranya Dodi Reza Alex Noerdin hadir di sisi beliau untuk memberikan dukungan.

Melalui unggahan yang sama, pihak keluarga menyampaikan permohonan doa kepada seluruh masyarakat agar proses pemulihan Alex Noerdin berjalan lancar.

"Mohon doanya kepada seluruh masyarakat Sumsel untuk sang pelopor sekolah dan berobat gratis, Bapak Alex Noerdin yang saat ini sedang menjalani perawatan di ruangan ICU,” tulis akun tersebut.