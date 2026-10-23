Mantan Guru PPPK Melakukan Perbuatan Terlarang, Korbannya Peminat Kursi CPNS

jpnn.com - PALEMBANG - Janji meluluskan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui jalur khusus berujung proses hukum.

Rodiansya (36), mantan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ditangkap Ditreskrimum Polda Sumsel setelah diduga menipu korban hingga Rp250 juta.

Tersangka ditangkap Tim Opsnal Unit 2 Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel di kediamannya di Jalan Naskah RSS Bukit Sederhana, Lorong Ogem, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami Palembang, Senin 12 Oktober 2026.

Dalam menjalankan aksinya, Rodiansya diduga mengaku sebagai pegawai Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan di Palembang. Dengan mengaku memiliki akses, tersangka menjanjikan anak korban berinisial LS bisa diterima sebagai CPNS di kementerian tersebut.

Korban yang percaya kemudian diminta menyiapkan uang sebesar Rp250 juta.

Penyerahan uang dilakukan secara bertahap di rumah tersangka sejak 20 Mei 2025.

Untuk meyakinkan korban, tersangka menjanjikan kelulusan melalui jalur khusus yang disebutnya sebagai "jalur belakang" atau "jalur kilat".

Namun, janji tersebut tidak terbukti. Saat proses penerimaan CPNS berlangsung, anak korban tidak memperoleh nomor pendaftaran sebagaimana yang dijanjikan. Namanya juga tidak tercantum dalam pengumuman kelulusan.