Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Kenapa?

Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Kenapa?

Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Kenapa?
Mantan istri Andre Taulany, Erin Taulany. ANTARA/HO-Instagram/ @erintaulany/Luthfia Miranda Putri

jpnn.com, JAKARTA - Mantan istri Andre Taulany, Rien Wartia Trigina alias Erin dikabarkan dilaporkan atas dugaan penganiayaan ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Kasi Humas Polda Metro Jaya, AKP Joko Adi lantas mengonfirmasi kabar tersebut.

Dia menyebut bahwa pelaporan tersebut telah dilakukan seorang wanita berinisial H.

Baca Juga:

"Bahwa benar telah datang ke Polres Jakarta Selatan perempuan berinisial ‘H’ dan melaporkan perkara penganiayaan dan terlapor diduga berinisial ‘RWT’," ujar Joko Adi saat dikonfirmasi awak media, Rabu (29/4).

Namun, dia belum menjelaskan lebih detail mengenai laporan tersebut.

Sebelumnya, mantan Istri Andre Taulany, Rien Wartia Trigina alias Erin diduga melakukan penganiayaan.

Baca Juga:

Kabar dugaan penganiayaan itu beredar di sosial media Threads. Itu berawal saat seorang pemilik akun threads menyebut adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan Erin terhadap keryawannya.

Dalam unggahan tersebut, ditampilkan foto perempuan yang diduga sebagai korban dan narasi soal dugaan penganiayaan.

Mantan istri Andre Taulany, Rien Wartia Trigina alias Erin dilaporkan atas dugaan penganiayaan ke Polres Metro Jakarta Selatan.

BERITA TERKAIT
TERPOPULER

PILIHAN REDAKSI