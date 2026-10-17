Mantan Kapolda Ini Terpilih Jadi Ketua DPD Demokrat NTB
jpnn.com - Mantan Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Irjen Pol. (Purn.) Hadi Gunawan terpilih aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Demokrat NTB periode 2026–2031 dalam Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) di Mataram, Jumat (16/10/2026).
"Terima kasih kepada seluruh DPC yang mempercayakan saya memimpin DPD Demokrat NTB," kata Hadi kepada wartawan seusai Musdalub.
Hadi menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat kabupaten/kota se-NTB.
Dukungan tersebut menurutnya mencerminkan kepercayaan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.
Dia mengatakan langkah awal yang akan dilakukan adalah membenahi manajemen partai dan memperkuat soliditas internal untuk menjalankan roda organisasi.
Terkait susunan kepengurusan DPD Demokrat NTB periode 2026–2031, Hadi mengatakan komposisi pengurus akan ditentukan oleh tim formatur yang dibentuk sesuai mekanisme partai.
"Karena kami Partai Demokrat, kami harus menentukan secara demokratis," ujarnya.
Saat ditanya mengenai upaya meningkatkan jumlah anggota DPR RI dari NTB, Hadi mengatakan pihaknya akan melakukan verifikasi dan mencari calon legislatif yang berpotensi meraih banyak suara.
Mantan Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Irjen (Purn.) Hadi Gunawan terpilih aklamasi sebagai Ketua DPD Demokrat NTB periode 2026–2031.
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