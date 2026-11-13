Mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Dituntut Penjara Seumur Hidup

jpnn.com - Mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro dan sejumlah terdakwa dalam jaringan peredaran narkotika dituntut pidana penjara seumur hidup dalam perkara narkoba di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Tuntutan terhadap Didik dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Syahrur Rahman dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Bima yang dipimpin Hakim Ketua Rifai, Kamis (12/11/2026).

"Oleh karena itu, terdakwa dipidana dengan penjara seumur hidup dan membayar denda Rp1 miliar," kata Syahrur Rahman.

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JPU menyatakan apabila denda tidak dibayarkan dalam jangka waktu satu tahun, harta atau aset terdakwa akan disita dan dilelang untuk negara. Jika hasil penyitaan tidak mencukupi, kewajiban tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.

Dalam tuntutannya, JPU menilai Didik secara sadar melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden serta peraturan Kapolri, padahal saat itu masih berstatus sebagai anggota Polri aktif.

"Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kewajibannya kepada negara yang seharusnya melindungi masyarakat. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak kooperatif dalam persidangan," ujar Syahrur Rahman.

JPU juga mengungkap dugaan penerimaan uang sebesar Rp2,8 miliar oleh Didik dari terdakwa AKP Malaungi. Uang tersebut disebut berasal dari setoran bandar narkotika yang beroperasi di wilayah hukum Polres Bima Kota.

"Dalam fakta persidangan, terdakwa rutin menerima setoran dari bawahan selama menjabat sebagai Kapolres Bima Kota dan menerima setoran dari jatah paket proyek di lingkungan pemerintahan," kata JPU.