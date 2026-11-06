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Mantan Kapolri Diduga Terlibat Penyadapan, Dasco DPR: Kami Serahkan Proses ke Polisi

Mantan Kapolri Diduga Terlibat Penyadapan, Dasco DPR: Kami Serahkan Proses ke Polisi
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Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut Komisi III bakal memantau proses penyelidikan di kepolisian terkait kasus penyadapan. Foto: JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menghormati proses hukum di kepolisian dalam mengusut kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto

"Tentunya kami menyerahkan sepenuhnya proses-proses hukum tersebut kepada pihak kepolisian," kata dia ditemui awak media di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11).

Selain Presiden RI, penyadapan ilegal juga dilakukan terhadap jurnalis, pejabat negara, aktivis, hingga pengusaha.

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Dasco menyebutkan Komisi III yang membidangi hukum di DPR akan terus menyoroti penanganan perkara penyadapan.

"Kami akan meminta komisi teknis dalam hal ini Komisi III, untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkara ini, ya," ujarnya.

Diketahui, kepolisian menetapkan tiga perwira tinggi (Pati) aktif Polri sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, yakni LSP, ASN, dan EH. 

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Sosok LSP disebut mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, ASN adalah Irjen Ahrie Sonta, dan EH merupakan Irjen Eko Hadi.

Mensesneg Prasetyo Hadi mencium dugaan makar dalam peristiwa penyadapan terhadap Presiden Prabowo oleh tiga Pati Polri. 

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut Komisi III bakal memantau proses penyelidikan di kepolisian terkait kasus penyadapan.

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