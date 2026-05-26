Mantan Karyawan Jadi Tersangka, Fuji Masih Kesal Gara-gara Ini

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Fujianti Utami Putri alias Fuji mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa (26/5/2026).

Dia datang bersama kuasa hukum untuk menindaklanjuti laporan kasus penggelapan uang yang dilakukan oleh mantan karyawan atau admin.

Adapun mantan karyawannya tersebut ternyata telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian.

Meski cukup lega, Fuji mengakui bahwa dirinya masih sakit hati kepada pelaku.

"Harusnya lega ya, karena dia sudah menjadi tersangka, tapi tadi pas melihat dia, karena aku enggak tahu ada dia di sini, ya rasanya tuh kayak kesal banget, kayak belum ikhlas," kata Fuji dalam tayangan Intens Investigasi.

Anak Haji Faisal itu sempat berpapasan dengan tersangka saat berada di kantor polisi.

Akan tetapi, Fuji menolak untuk bertemu apalagi berbincang dengan mantan karyawannya itu.

Dia masih merasa kesal ketika mengingat kelakuan pelaku yang sudah diberi kepercayaan selama bekerja.