jpnn.com, KOTA BIMA - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, Nusa Tenggara Barat, memvonis mantan Kasat Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi 20 tahun penjara.

Malaungi dinyatakan terbukti bersalah atas kasus permufakatan jahat peredaran narkotika golongan I.

Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Rifai dalam sidang di Ruang Kartika Pengadilan Negeri Raba Bima, Kamis.

"Mengadili terdakwa Malaungi dengan pidana penjara selama 20 tahun," kata Rifai saat membacakan amar putusan.

Majelis hakim menyatakan Malaungi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat bersama terdakwa lain dalam perkara terpisah terkait penjualan dan penerimaan narkotika golongan I bukan tanaman seberat lima gram.

Selain pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp500 juta kepada terdakwa.

Denda tersebut harus dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jangka waktu pembayaran dapat diperpanjang selama satu bulan.

Apabila denda tidak dibayarkan sesuai batas waktu yang ditentukan, harta kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang untuk memenuhi kewajiban tersebut.