Mantan Kekasih Ungkap Alasan Putus Dari Virgoun, Singgung Nama Lindi Fitriyana

jpnn.com, JAKARTA - Mantan kekasih Virgoun, Luna Alhamdy Putri buka suara mengenai kandasnya hubungan asmaranya dengan sang musisi.

Dia mengaku sempat menjalin kasih dengan vokalis Last Child itu selama satu tahun.

Pada September 2025 lalu, Luna mengaku hubungannya kandas tanpa alasan yang jelas.

"Kalau misalkan putusnya itu tanpa sebab. Benar-benar enggak ada sebabnya, jadi, kayak ya sudah, diputusin saja begitu," ujar Luna Alhamdy Putri di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (27/2).

Namun, dia menduga bahwa kehadiran Lindi Fitriyani menjadi pemicu keretakan hubungan mereka.

Sebab, sosok Lindi bukan orang asing bagi Luna. Dia mengaku pernah diperkenalkan langsung oleh Virgoun saat mereka masih berpacaran.

Baca Juga: Ini Tantangan Ben Kasyafani Saat Membintangi Film Setannya Cuan

"Aku juga bingung awalnya. Dan aku akhirnya ya mungkin karena perempuan ini. Karena kan sebelumnya perempuan ini juga ada di lingkup (kami)," kata Luna.

Dia menceritakan bahwa dirinya mengenal sosok Lindi lantaran Virgoun yang mempertemukannya kala itu.