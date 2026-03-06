Mantan Ketum Muhammadiyah: Tak Ada Pilihan Bagi Prabowo Kecuali Keluar dari BoP

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin berharap Presiden RI Prabowo Subianto bisa membawa Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP).

"Tidak ada pilihan lain bagi Presiden Prabowo Subianto kecuali segera keluar dari BoP dan kembali ke khitah kenegaraan Indonesia sejati," kata Din melalui layanan pesan, Jumat (6/3).

Sebab, kata dia, BoP bentukan Presiden AS Donald Trump bertujuan melemahkan Palestina dan dunia Islam serta mengukuhkan dominasi Israel.

Terbukti, ujar Din, Israel tidak menghentikan agresi ke Palestina selama Ramadan 1447 Hijriah meski BoP telah dibentuk.

"Israel makin merajalela menghancurkan Palestina," katanya.

Selain itu, kata dia, AS bersama Israel malah menyerang Iran yang jauh dari nilai BoP untuk mewujudkan perdamaian.

Din mengingatkan Presiden Prabowo tidak bermain-main dengan amanat konstitusi untuk menghapus segala bentuk penjajahan di muka bumi dan melaksanakan politik bebas aktif.

"Presiden Prabowo Subianto harus segera berpikir jernih dan tidak bermain-main dengan amanat konstitusi," kata mantan Ketua Umum MUI itu.