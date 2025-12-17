Mantan Menpora Dito Ariotedjo Digugat Cerai, Ini Tanggal Sidang Perdananya
jpnn.com, JAKARTA - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Ario Bimo Nandito Ariotedjo digugat cerai oleh istrinya, Niena Kirana Riskyana di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.
Kabar perceraian itu dikonfirmasi oleh Humas PA Jakarta Selatan, Dede Rika Nurhasanah.
Dia menyebut bahwa gugatan cerai itu dilayangkan oleh Niena Kirana Riskyana pada 11 Desember lalu.
"NKR penggugat, tergugatnya ABN. Kalau yang itu, ada tanggal 11 Desember daftarnya," ujar Dede Rika Nurhasanah kepada awak media, Selasa (16/12).
Dia menuturkan, gugatan cerai itu didaftarkan melalui sistem e-court.
Adapun sidang perdana perceraian Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo digelar pada akhir Desember mendatang.
"Nanti sidang pertamanya hari Rabu, tanggal 24 Desember 2025," kata Dede.
Meski begitu, dia mengungkapkan bahwa upaya perceraian sebenarnya sempat diajukan pada Juni lalu.
