menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Tokoh » Mantan Menpora Dito Ariotedjo Peringkat Ketiga Aquabike Indonesian Championship

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Peringkat Ketiga Aquabike Indonesian Championship

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Peringkat Ketiga Aquabike Indonesian Championship
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dito Ariotedjo. Foto: Dito untuk JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo membuat kejutan di ajang Aquabike Indonesian Championship (AIC) 2026. 

Turun di kelas Endurance Elite GP1, Dito berhasil mengamankan posisi ketiga pada Round 1 yang berlangsung di Jet Ski Cafe, Pantai Mutiara, Jakarta Utara, Minggu (4/10/2026).

Dito tampil cukup konsisten sepanjang persaingan dua moto. Pada Moto 1, ia harus puas finis di urutan keempat. Namun, performanya meningkat pada Moto 2 hingga mampu merebut posisi kedua.

Baca Juga:

Perolehan tersebut menjadi modal penting bagi Dito untuk mengamankan posisi ketiga dalam klasemen akhir Endurance Elite GP1.

Dito pun berhak naik podium bersama Dimas yang keluar sebagai juara pertama dan Faisal yang menempati posisi kedua.

Hasil ini menjadi sorotan tersendiri karena Dito dikenal publik melalui kiprahnya di dunia pemerintahan dan olahraga.

Baca Juga:

Kali ini, mantan Menpora tersebut menunjukkan kemampuannya bukan dari pinggir arena, melainkan langsung bertarung di atas lintasan jet ski.

"Buat menambah warna dalam persaingan olahraga otomotif air nasional," kata Dito. (dkk/jpnn)

Mantan Menpora Dito Ariotedjo mengamankan posisi ketiga pada Round 1 di ajang Aquabike Indonesian Championship (AIC) 2026.


Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Muhammad Amjad

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI