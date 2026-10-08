Mantan Pelatih Persija Jakarta Jadi Nahkoda Semen Padang, Teco Punya Target Besar

jpnn.com, JAKARTA - Semen Padang FC membuat gebrakan baru di Championship 2026/27. Kabau Sirah resmi menunjuk Stefano Cugurra Teco sebagai pelatih anyar.

Nama Teco tentu tidak asing bagi pencinta sepak bola Indonesia. Pelatih asal Brasil tersebut pernah menangani Persija Jakarta dan memiliki pengalaman panjang di kompetisi sepak bola tanah air.

Kini, Teco mendapatkan tantangan baru bersama Semen Padang. Dia datang dengan tugas penting untuk membawa Semen Padang kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

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Kedatangan Teco diketahui setelah dirinya mengunggah momen penandatanganan kontrak bersama Semen Padang melalui akun Instagram pribadinya.

Dia pun langsung menyampaikan tekadnya menghadapi petualangan baru tersebut.

"Tim baru. Semangat baru. Thank you Pak Andre sudah mengundang saya ke Semen Padang. Saya pasti kerja ekstra keras buat Semen Padang balik ke Super League," tulis Teco.

Pengalaman Teco di sepak bola Indonesia menjadi modal yang diharapkan bisa membantu Semen Padang mencapai ambisi tersebut.

Kini, mantan pelatih Bali United itu juga dituntut segera membangun kekuatan Semen Padang dan bersaing dalam perebutan tiket promosi.