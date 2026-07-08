Mantan Pengadil Liga Inggris Bongkar Kesalahan Wasit Argentina Vs Mesir

jpnn.com - ATLANTA - Keputusan Wasit Francois Letexier menganulir gol Mesir saat menghadapi Argentina di 16 Besar Piala Dunia 2026 masih menuai kontroversi.

Kali ini, kritik datang dari mantan wasit liga Inggris, Graham Scott, yang menilai keputusan tersebut sebagai kesalahan besar.

Scott menegaskan gol Mostafa Ziko yang sempat tercipta pada menit ke-58 seharusnya tetap disahkan.

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Menurutnya, kontak antara Marwan Attia dan Lisandro Martinez dalam proses serangan masih tergolong duel normal dan tidak pantas dianggap sebagai pelanggaran.

"Keputusan untuk menganulir gol Timnas Mesir adalah keputusan yang keliru. Kontak yang terjadi merupakan bagian wajar dari permainan dan tidak seharusnya dianggap sebagai pelanggaran," ujar Scott dalam analisisnya di The Athletic.

Dia juga menyoroti lokasi insiden yang dinilai terlalu jauh dari gawang Argentina. Scott menyebut duel tersebut terjadi sekitar 100 yard atau lebih dari 91 meter dari area pertahanan Argentina sehingga Tim Tango masih memiliki cukup waktu untuk mengatur ulang organisasi pertahanannya.

Scott menilai intervensi VAR telah melampaui batas kewenangannya. Ia menilai, teknologi yang dikontrol di ruang VAR tersebut hanya boleh digunakan untuk mengoreksi kesalahan yang benar-benar jelas dan nyata.

"VAR memang memeriksa seluruh fase serangan sebelum gol tercipta. Namun, dalam kasus ini tidak ada pelanggaran yang cukup jelas untuk membuat wasit dipanggil meninjau ulang tayangan," tuturnya.