jpnn.com - BRASIL - Mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro ditangkap.

Polisi Brasil menangkap Jair Bolsonaro untuk mencegah mantan presiden itu melarikan diri, surat kabar Globo melaporkan pada Sabtu (22/11).

Menurut pejabat penegak hukum, penangkapan Bolsonaro yang telah menjalani tahanan rumah sejak 4 Agustus dilakukan sesuai perintah pengadilan.

Polisi mengambil tindakan itu setelah putra Jair, Flavio Bolsonaro, yang juga senator sayap kanan, berunjuk rasa mendukung ayahnya.

Portal berita G1 melaporkan bahwa Jair Bolsonaro, yang kini berusia 70 tahun, telah melanggar ketentuan penggunaan gelang elektronik dan dinilai berisiko melarikan diri.

Rumahnya dikabarkan berada di dekat Kedutaan Besar AS.

Awal September, Mahkamah Agung Brasil menyatakan dia bersalah atas upaya kudeta dan menjatuhkan hukuman penjara selama 27 tahun tiga bulan.

Putusan itu menandai kali pertama seorang mantan presiden Brasil dihukum karena melakukan kejahatan terhadap demokrasi. (antara/jpnn)