jpnn.com - Mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono didakwa KPK menerima gratifikasi senilai Rp30,91 miliar terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR periode 2016–2023.

Jaksa penuntut umum (JPU) KPK Diky Wahyu Ariyanto menyebut gratifikasi diterima Ma'ruf dalam bentuk uang, barang, dan fasilitas yang dapat dinilai dengan uang.

"Baik secara langsung dengan cara tunai atau transfer di rekening milik terdakwa atau di beberapa akun perdagangan milik terdakwa maupun secara tidak langsung melalui orang lain yang digunakan untuk kepentingan terdakwa," kata Diky dalam sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (26/11/2026).

JPU merinci penerimaan gratifikasi secara langsung oleh Ma'ruf mencapai Rp17,15 miliar melalui transaksi tunai atau transfer ke rekening dan sejumlah akun perdagangan miliknya maupun akun yang digunakan untuk kepentingannya.

Penerimaan tersebut meliputi uang, fasilitas renovasi rumah pribadi Ma'ruf di Depok, Jawa Barat, serta satu unit sepeda motor Harley-Davidson jenis Softail Fat Bob 114 FXFBS.

Sementara itu, gratifikasi secara tidak langsung diterima melalui Zakaria alias Jaka, selaku kontraktor atau rekanan sekaligus orang kepercayaan Ma'ruf, melalui transaksi tunai dan transfer ke rekening atas nama Jaka dengan nilai total Rp13,26 miliar.

Penerimaan tersebut mencakup uang, satu baju batik, satu mobil Toyota Avanza untuk operasional PT Biwan Indo Media milik Ma'ruf atau keluarganya, dua telepon seluler (ponsel) iPhone, serta satu mobil Jeep Rubicon.

Selain itu, terdapat 200 paket parsel Lebaran untuk pegawai Sekretariat Jenderal MPR, satu ponsel Samsung Ultra, satu gitar Yamaha, dan dua sepeda Brompton.