Mantap, 12 Startup Jebolan Pertamuda Langsung Teken MoU dengan Investor

jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebanyak 12 startup peserta Pertamuda Seed and Scale 2025 langsung menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan investor di atas panggung setelah penganugerahan pemenang TOP 3 yang digelar di Yogyakarta, Selasa 28 Oktober 2025.

Ide inovasi perusahaan rintisan ini dinilai efektif untuk dikembangkan dan memiliki dampak untuk energi keberlanjutan.

"Penandatanganan MoU ini membuktikan program Pertamuda Seed & Scale 2025 yang diinisiasi PT Pertamina (Persero), tak sekedar kompetisi, namun menjadi inkubator yang konkrit mempertemukan inovator muda dengan investor dan berkontribusi bagi keberlanjutan energi," jelas Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso dalam keterangannya, Kamis (30/10).

Adapun 12 startup yang mendapatkan kesempatan tersebut, yakni Raih Asa, Orionex, Vityuu, Airris Technology, Drillytics, Vorione, MiBi-Tech, Global Tani Solution, Agristec, Embio, Terangin, dan NauticalNature.

Salah satu investor, Mochamad Tibiyani selaku Direktur Utama (Dirut) PT Supra Teknologi Plastik mengungkapkan alasan dirinya bersedia menandatangani MoU tersebut dengan para peserta yang masih sangat baru di dunia startup.

“Bisnis saya adalah membeli perusahaan, talent seeker. Saya tidak melihat produknya, tetapi melihat soul atau jiwa anak-anak itu dalam memvisualisasikan bisnis yang ia geluti. Kalau punya soul, maka saya akan pilih. Tentunya secara personal dia punya nyawa di bisnis yang dia jalani,” ujarnya.

PT Supra Teknologi Plastik melakukan penandatanganan MoU dengan empat startup sekaligus, yakni Airris technology, Drillytics, Vityuu, dan Orionex Solusi Digital.

Dia mengaku empat startup ini selain masih sejalan dengan bisnis yang saat ini sedang ia geluti.