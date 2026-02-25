Mantap! 2 Perusahaan di Papua Ini Sukses Ekspor Perdana Komoditas Perikanan Sorong
jpnn.com, SORONG - Dua perusahaan di wilayah Papua, yakni PT Indoprima Utama Mina dan CV Putra Raja Bahari berhasil merealisasikan ekspor perdana komoditas perikanan unggulan ke pasar internasional pada Februari 2026.
Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Sorong Anggra Noviansyah menyampaikan keberhasilan ekspor ini merupakan wujud nyata sinergi dan pendampingan aktif pihaknya kepada pelaku usaha.
“Kami tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan asistensi menyeluruh agar perusahaan memahami ketentuan kepabeanan dan siap menembus pasar ekspor,” kata Anggra dalam keterangannya, Rabu (25/2).
Ekspor perdana pertama dilaksanakan PT Indoprima Utama Mina dengan komoditas ikan tenggiri beku sebanyak 26 ton pada 21 Februari 2026.
Pengiriman tersebut ditujukan ke Tiongkok dengan nilai devisa mencapai USD 46.500 atau sekitar Rp 700 juta.
Komoditas ini menjadi salah satu produk perikanan unggulan Papua yang memiliki daya saing di pasar global.
Anggra mengatakan capaian tersebut membuktikan potensi perikanan Papua sangat besar apabila didukung dengan kepatuhan regulasi dan kesiapan administrasi.
Dia menegaskan pihaknya akan terus memberikan pendampingan agar keberlanjutan ekspor dapat terjaga dan meningkat.
2 perusahaan di Papua, yakni PT Indoprima Utama Mina dan CV Putra Raja Bahari berhasil merealisasikan ekspor perdana komoditas perikanan Sorong
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kantongi Izin TPPB dari DJBC, NICE PIK2 Kian Berdaya Saing Gelar Pameran Kelas Dunia
- Bea Cukai dan Polda Maluku Bersinergi Ungkap 3 Kasus Narkotika Lewat Operasi Gabungan
- KDMP Awunio Asal Sultra Sukses Ekspor Perdana 50 Ton Arang Tempurung Kelapa ke Tiongkok
- Bea Cukai Gagalkan Peredaran 1,9 Juta Batang Rokok Ilegal di Pantura, Nilainya Fantastis!
- Bea Cukai Malang Pastikan Pengurusan Izin NPPBKC Cepat, Mudah, dan Tanpa Pungutan
- KPK Buka Peluang Jerat Bluray Cargo Jadi Tersangka Korporasi