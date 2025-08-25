menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Mantap, 57 Karton Sarung Tangan PT Sport Glove Indonesia Tembus Pasar Kanada dan AS

Mantap, 57 Karton Sarung Tangan PT Sport Glove Indonesia Tembus Pasar Kanada dan AS

Mantap, 57 Karton Sarung Tangan PT Sport Glove Indonesia Tembus Pasar Kanada dan AS
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
PT Sport Glove Indonesia secara konsisten memproduksi sarung tangan untuk kebutuhan pasar global sejak memperoleh status kawasan berikat dari Bea Cukai Yogyakarta pada 2020. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, SLEMAN - Bea Cukai Yogyakarta kembali memberikan pelayanan dan pengawasan terhadap kegiatan ekspor di wilayahnya.

Kali ini, PT Sport Glove Indonesia berhasil mengekspor produk sarung tangan (gloves) ke Kanada dan Amerika Serikat.

Ekspor tersebut dilaksanakan pada 31 Juli dan 11 Agustus 2025 dengan jumlah total 57 karton sarung tangan.

Baca Juga:

Produk dikirim melalui Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, dengan nilai devisa ekspor mencapai USD 13.336,88 atau setara dengan Rp 215.602.668,39.

PT Sport Glove Indonesia merupakan perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta.

Sejak memperoleh status kawasan berikat pada 2020, perusahaan ini secara konsisten memproduksi sarung tangan untuk kebutuhan pasar global.

Baca Juga:

Fasilitas kawasan berikat yang diberikan pemerintah memudahkan perusahaan dalam menjalankan kegiatan ekspornya, antara lain berupa penangguhan bea masuk, pembebasan PPN dan/atau PPNBm, serta efisiensi waktu pengiriman barang karena tidak diperlukan pemeriksaan fisik di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) pelabuhan atau bandara.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Yogyakarta Riri Riani menyampaikan apresiasi atas keberhasilan ekspor ini.

Sejak memperoleh status kawasan berikat pada 2020, PT Sport Glove Indonesia secara konsisten memproduksi sarung tangan untuk kebutuhan pasar global

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI