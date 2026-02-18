Mantap! 73,92 Ton Pet Food Produksi PT Evo Manufacturing Indonesia Tembus Pasar Filipina

jpnn.com, PALEMBANG - PT Evo Manufacturing Indonesia resmi melaksanakan ekspor perdana produk makanan hewan peliharaan ke Filipina.

Total sebanyak tiga kontainer dengan berat neto 73,92 ton.

Produk yang diekspor merupakan merek Life Cat dan Bio yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional.

Baca Juga: Bea Cukai Gagalkan Peredaran Narkoba 25 Kg yang Dikirim Pakai Alphard

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Palembang Achmad Wahyudi menyampaikan keberhasilan ekspor ini menjadi langkah strategis dalam memperluas jangkauan industri lokal ke pasar global.

“Ekspor perdana ini merupakan capaian yang membanggakan dan menjadi bukti bahwa industri di Sumatera Selatan mampu bersaing di pasar internasional,” kata Achmad Wahyudi dalam keterangannya, Rabu (18/2).

Achmad menyampaikan Bea Cukai Palembang hadir sebagai mitra industry, memberikan asistensi agar proses pemenuhan ketentuan kepabeanan berjalan tepat, cepat, dan sesuai regulasi.

Dengan terlaksananya ekspor perdana ini, diharapkan PT Evo Manufacturing Indonesia dapat meningkatkan volume ekspor secara berkelanjutan serta membuka peluang pasar baru di negara lainnya.

Keberhasilan tersebut juga menjadi dorongan positif bagi pelaku industri lain untuk memanfaatkan peluang ekspor sebagai strategi pengembangan usaha dan peningkatan daya saing nasional. (mrk/jpnn)