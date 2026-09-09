Mantap Bercerai, Raisya Bawazier Ungkap Soal Ini

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan Raisya Bawazier dan Muhammad Zidan, tengah menjalani proses perceraian di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Pusat.

Raisya Bawazier mengungkapkan bahwa dirinya yang meminta suaminya, Muhammad Zidan, untuk menceraikannya.

Namun, dia memilih untuk tidak membeberkan secara terperinci permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya dengan sang suami kepada publik.

"Sudah memang sepakat. Aku yang memang minta untuk digugat," ujar Raisya Bawazier, di PA Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2026).

"Iya, minta talak, langsung talak tiga," tambahnya.

Perempuan berusia 24 tahun itu memilih untuk tidak membicarakan lebih jauh alasan di balik keputusannya untuk bercerai.

Raisya menegaskan bahwa dirinya sudah mantap untuk berpisah dari sang suami.

"Ah, susah ya kalau misalnya aku jelasin di sini. Kayaknya enggak bisa aku jelasin secara publik, tetapi yang jelas aku memang sudah mantap untuk berpisah," tuturnya.