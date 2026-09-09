menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Mantap Bercerai, Raisya Bawazier Ungkap Soal Ini

Mantap Bercerai, Raisya Bawazier Ungkap Soal Ini

Mantap Bercerai, Raisya Bawazier Ungkap Soal Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Raisya Bawazier. Foto: Instagram/raisyabawazier

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan Raisya Bawazier dan Muhammad Zidan, tengah menjalani proses perceraian di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Pusat.

Raisya Bawazier mengungkapkan bahwa dirinya yang meminta suaminya, Muhammad Zidan, untuk menceraikannya.

Namun, dia memilih untuk tidak membeberkan secara terperinci permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya dengan sang suami kepada publik.

Baca Juga:

"Sudah memang sepakat. Aku yang memang minta untuk digugat," ujar Raisya Bawazier, di PA Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2026).

"Iya, minta talak, langsung talak tiga," tambahnya.

Perempuan berusia 24 tahun itu memilih untuk tidak membicarakan lebih jauh alasan di balik keputusannya untuk bercerai.

Baca Juga:

Raisya menegaskan bahwa dirinya sudah mantap untuk berpisah dari sang suami.

"Ah, susah ya kalau misalnya aku jelasin di sini. Kayaknya enggak bisa aku jelasin secara publik, tetapi yang jelas aku memang sudah mantap untuk berpisah," tuturnya.

Raisya Bawazier mengungkapkan bahwa dirinya yang meminta suaminya, Muhammad Zidan, untuk menceraikannya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI