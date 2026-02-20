Mantap Berpisah, Wardatina Mawa akan Layangkan Gugatan Cerai Insanul Fahmi, Kapan?

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Wardatina Mawa berencana segera mengurus perceraiannya dengan Insanul Fahmi.

Hal itu diungkapkan oleh Wardatina Mawa seusai menjalani pemeriksaan terkait laporannya, di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (20/2).

Mawa, sapaannya, bakal terbang ke Medan, Sumatera Utara untuk mengurus perceraiannya itu.

"Ya, nanti kayaknya saya setelah pulang dari sini saya mau ke Medan, itu saya bakalan urus perceraian," ujar Wardatina Mawa di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat.

Meski tidak mengungkapkan secara detail, tetapi dia berencana melayangkan gugatan cerai seusai momen Lebaran nanti.

"Dalam waktu dekat. Setelah Lebaran," kata Wardatina Mawa.

Dalam kesempatan yang sama, dia juga mengungkapkan kondisi mentalnya belakangan ini.

Dia mengakui bahwa dirinya merasa kewalahan secara mental, sehingga membuatnya cenderung lebih emosional.