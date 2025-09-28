Mantap! Contact Center Pegadaian Borong Penghargaan di Ajang ICCA 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian menorehkan prestasi gemilang di ajang Indonesia Contact Center Association (ICCA) ke-19 Tahun 2025, sebuah kompetisi tingkat nasional yang mempertemukan perusahaan-perusahaan terbaik dari berbagai sektor, mulai dari keuangan, pemerintahan, e-commerce, logistik, hingga layanan publik.

Malam penganugerahan ICCA 2025 digelar di Balai Sarbini Jakarta, pada Kamis (25/9).

Tahun ini, ajang ICCA diikuti oleh 58 perusahaan dengan total 41 kategori individu dan 12 kategori korporat.

Tak tanggung-tanggung, atas kerja keras yang dihasilkan PT Pegadaian berhasil meraih prestasi membanggakan pada 13 kategori individu dan 3 kategori korporat, di antaranya:

Dua Platinum – kategori individu ‘The Best Agent Digital Social Media Publik’ dan The Best Agent Digital Email Publik’

Tiga Gold – kategori korporat yaitu ‘The Best Cost Management’, ‘The Best Digital Innovation’ dan ‘The Best Employee Engagement’

Empat Bronze – kategori individu meliputi ‘The Best Quality Assurance Digital’, ‘The Best Agent Inbound Publik’, ‘The Best of The Best Agent Voice’ dan The Best Customer Service Video’

Direktur Jaringan dan Operasi PT Pegadaian, Eka Pebriansyah bersyukur dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Insan Pegadaian yang telah bekerja keras.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen PT Pegadaian dalam mengedepankan kualitas pelayanan serta inovasi di bidang contact center.

“Penghargaan yang diraih dalam ajang ICCA 2025 ini adalah hasil kerja keras seluruh insan Pegadaian, khususnya tim contact center yang telah memberikan layanan terbaik bagi nasabah. Prestasi ini bukan akhir dari perjalanan kami, melainkan pemacu semangat untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan, agar Pegadaian selalu menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia," jelas Eka.

Penghargaan di ajang ICCA ini sekaligus memperkuat posisi Pegadaian sebagai perusahaan jasa keuangan yang adaptif, modern, dan berorientasi pada kepuasan nasabah.