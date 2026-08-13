Mantap! Epson Catat Penjualan Kumulatif EcoTank Tembus 100 Juta Unit Secara Global

jpnn.com, JAKARTA - Seiko Epson Corporation (TSE: 6724, 'Epson') mencatatkan tonggak penting dalam perjalanan inovasinya dengan penjualan kumulatif printer tangki tinta EcoTank yang telah melampaui 100 juta unit di seluruh dunia sejak pertama kali diperkenalkan pada 2010.

Menariknya, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang memperkenalkan teknologi printer tangki tinta (Ink Tank Printer) Epson kepada pasar.

Dari titik awal tersebut, inovasi EcoTank terus berkembang dan kini telah hadir di 170 negara dan wilayah, menjadi salah satu solusi pencetakan yang dipercaya oleh pengguna rumahan, pelaku usaha, hingga perusahaan di berbagai belahan dunia.

Pencapaian 100 juta unit ini tidak hanya mencerminkan pertumbuhan sebuah produk, tetapi juga menunjukkan bagaimana EcoTank telah membantu mengubah cara masyarakat memandang kebutuhan pencetakan.

Hadir dengan konsep tangki tinta berkapasitas tinggi dan sistem pengisian tinta yang praktis, EcoTank dikembangkan untuk menjawab kebutuhan pelanggan akan solusi cetak yang lebih hemat, efisien, dan mudah digunakan.

Dibandingkan dengan printer berbasis kartrid konvensional, printer tangki tinta Epson menawarkan kapasitas cetak yang lebih tinggi dengan biaya operasional yang lebih rendah.

Penggunaan botol tinta isi ulang juga membantu mengurangi ketergantungan terhadap kartrid sekali pakai, sehingga turut mendukung upaya mengurangi limbah plastik dari aktivitas pencetakan.

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