menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » UMKM » Mantap, Keripik Singkong Malang Produk UMKM Lokal Sukses Menjangkau Pasar Global

Mantap, Keripik Singkong Malang Produk UMKM Lokal Sukses Menjangkau Pasar Global

Mantap, Keripik Singkong Malang Produk UMKM Lokal Sukses Menjangkau Pasar Global
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Keripik singkong Malang produk UMKM lokal, PT Airafood Sejahtera Bersama (ASB), sukses menjangkau pasar global, salah satunya Korea Selatan dan negara lainnya segera menyusul. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, MALANG - PT Airafood Sejahtera Bersama (ASB) yang berawal dari pengolahan singkong lokal Kabupaten Malang kini tumbuh sebagai UMKM yang konsisten mengembangkan produk keripik singkong bernilai tambah.

Melalui proses produksi mandiri dan pendampingan dari berbagai pihak, termasuk Bea Cukai Malang, usaha ini perlahan memperluas jangkauan pasarnya hingga ke luar negeri, termasuk Korea Selatan.

Usaha ini dirintis Juli Iswandi, mantan karyawan swasta yang memutuskan berwirausaha setelah 13 tahun berkarier.

Baca Juga:

“Saya merasa perlu tantangan baru dalam hal pekerjaan, perlu menambah keberkahan bagi orang lain atau memberi manfaat bagi sesama melalui wirausaha,” kata Juli Iswandi.

Setelah mencoba berbagai bidang usaha, Juli memilih mengolah singkong karena melihat potensi besar hasil pertanian lokal Malang yang kerap anjlok saat panen raya.

PT ASB resmi berdiri pada 26 Desember 2015 dengan visi memberi nilai tambah bahan baku lokal.

Baca Juga:

Kini, bersama 12 karyawan, perusahaan memproduksi keripik singkong berbahan baku 100 persen lokal dari Kabupaten Malang.

“Dengan cita rasa autentik dan sentuhan lokal, keripik singkong kami menjadi pilihan favorit masyarakat,” kata Juli.

Keripik singkong Malang produk UMKM lokal, PT ASB sukses menjangkau pasar global, salah satunya Korea Selatan dan negara lainnya segera menyusul

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI