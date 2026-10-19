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Mantap Laporkan Sarwendah ke Polisi, Ruben Onsu: Ini Terlalu Zalim

Mantap Laporkan Sarwendah ke Polisi, Ruben Onsu: Ini Terlalu Zalim
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Pembawa acara Ruben Onsu. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu mengaku selama ini berusaha menahan diri agar perseteruannya dengan Sarwendah tidak makin melebar.

Namun, dia meilai pengunggahan video tersebut telah berdampak pada harga dirinya, terutama di hadapan anak-anak.

Oleh karena itu, dia pun memilih melaporkan mantan istrinya, Sarwendah, ke polisi terkait persoalan tersebut.

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"Saya selama ini diam, tetapi kali ini saya harus luruskan karena ini terlalu zalim," kata Ruben dalam siaran langsung di akun media sosial pribadinya, dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi.

Ruben menjelaskan, persoalan yang awalnya berkaitan dengan prosesi dan hak asuh anak kini berkembang ke berbagai arah.

Dia menyebut laporan polisi sebagai salah satu cara untuk menjaga harga dirinya di mata anak-anak dan teman-teman mereka.

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Dia juga menanggapi perdebatan mengenai keaslian video yang beredar di media sosial.

Ruben meminta publik menilai rekaman tersebut secara langsung dan mempertanyakan tujuan pihak yang mengunggahnya. 

Ruben Onsu melaporkan Sarwendah ke polisi lantaran tindakan sang mantan itu zalim.

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