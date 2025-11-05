Mantap! LinkUMKM BRI Catat 13,6 Juta Pengguna
jpnn.com - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat perannya dalam memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia.
Hal itu terbukti dari masifnya pengguna Platform LinkUMKM dikangan pengusaha.
Tercatat hingga akhir September 2025 lebih dari 13,6 juta pelaku telah memanfaatkan platform itu untuk memperluas pasar, meningkatkan kapasitas usaha, dan mempercepat proses naik kelas.
Aplikasi LinkUMKM telah berkembang menjadi wadah pelatihan digital yang memperkuat daya saing UMKM di seluruh Indonesia.
Saat ini, terdapat enam fitur utama yang tersedia dengan beragam fasilitas dan produk pendukung, yaitu UMKM Smart, Rumah BUMN, UMKM Media, Komunitas, Etalase Digital, dan Register Nomor Induk Berusaha (NIB).
Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya mengatakan LinkUMKM dikembangkan untuk menjawab kebutuhan nyata pelaku usaha dalam mengakses informasi pasar serta meningkatkan kemampuan administrasi dan manajemen usaha.
Adapun, inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen BRI memperkuat ekonomi kerakyatan, sejalan dengan Asta Cita Presiden untuk membangun ekonomi yang berdikari serta memperkuat segmen UMKM di Indonesia.
“Melalui LinkUMKM, setiap pelaku usaha berkesempatan mengikuti pelatihan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan bisnisnya. LinkUMKM juga dirancang sebagai jawaban atas tantangan utama pengusaha UMKM, yakni keterbatasan akses terhadap informasi, pelatihan, dan dukungan pengembangan yang sesuai dengan tahapan usaha mereka,” ujar Akhmad.
BRI terus memperkuat perannya dalam memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Berkat Asistensi Bea Cukai, UMKM Merauke Sukses Ekspor Perdana Udang ke Singapura
- BRI Buka Akses Keuangan & Dorong Ekonomi Desa Padang Mantinggi lewat AgenBRILink KDMP
- IKEA Sebut Kolaborasi dengan Pemasok Lokal Berikan Kontribusi Signifkan
- Penuh Inspirasi dan Haru, Grand Final Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas Jadi Bukti Kekuatan UMKM Lokal
- Sinergi Bank Artha Graha & Agung Sedayu Dorong Akses Pembiayaan Perumahan, Luncurkan KPP untuk UMKM
- Fundamental Kuat dan Prospektif, BRI Siapkan Buyback Saham