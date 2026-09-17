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Mantap Nikahi Amanda Rigby, Andre Taulany: Ceweknya Baik, Lemah Lembut

Mantap Nikahi Amanda Rigby, Andre Taulany: Ceweknya Baik, Lemah Lembut
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Andre Taulany. Foto: Instagram/andreastaulany

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Andre Taulany mengungkap alasan dirinya mantap menikahi Amanda Lintang Larasati Rigby, yang disebut memiliki kewarganegaraan Inggris.

Kelembutan dan sikap Amanda yang dapat menerima dirinya apa adanya menjadi salah satu pertimbangan Andre.

“Ceweknya baik, lemah lembut, menerima apa adanya, sayang sama anak-anak,” ujar Andre kepada awak media, Rabu (16/9/2026).

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Selain memiliki hubungan baik dengan Andre, Amanda disebut dekat dengan ketiga anak Andre dari pernikahan sebelumnya.

Sikap tersebut menjadi salah satu hal yang membuat Andre makin yakin dengan pilihannya.

Andre mengatakan rencana pernikahannya dengan Amanda juga mendapat dukungan dari orang-orang terdekat. 

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“Terus didoakan oleh para sahabat, orang tua, dan semua netizen,” kata Andre.

Sebelumnya, KUA Ciputat Timur membenarkan telah menerbitkan surat pengantar rekomendasi nikah pada 14 Agustus 2026.

Andre Taulany mengungkap alasan mantap menikahi Amanda Rigby, yang dinilai lembut dan menerima dirinya.

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