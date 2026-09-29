Mantap! Pegadaian Raih 4 Penghargaan di Ajang KESGI Award 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian (Persero) meraih empat penghargaan sekaligus dalam Katadata ESG Insight (KESGI) Award 2026.

Penghargaan diterima oleh Direktur Jaringan dan Operasi PT Pegadaian (Persero) Eka Pebriansyah yang digelar di Jakarta, pada Kamis (17/9).

Pegadaian berhasil meraih penghargaan di seluruh kategori penilaian pada Sektor Inklusi Keuangan, mencakup kinerja ESG secara keseluruhan serta masing-masing pilar environmental, social, dan governance.

Penghargaan tersebut terdiri dari ESG Sektor Inklusi Keuangan, Pilar Lingkungan Sektor Inklusi Keuangan, Pilar Sosial Sektor Inklusi Keuangan, serta Pilar Tata Kelola Sektor Inklusi Keuangan.

Capaian Pegadaian sejalan dengan tren peningkatan kinerja ESG Pegadaian dalam lima tahun terakhir.

Berdasarkan Dashboard KESGI, skor ESG Pegadaian menunjukkan peningkatan secara konsisten sepanjang periode 2021–2025 dan berada di atas rata-rata sektor Inklusi Keuangan, dengan peningkatan yang semakin terlihat dalam dua tahun terakhir.

Eka Pebriansyah menyampaikan capaian tersebut merupakan apresiasi atas konsistensi seluruh Insan Pegadaian dalam memperkuat penerapan prinsip keberlanjutan di berbagai lini perusahaan.

“Empat penghargaan ini menjadi apresiasi atas kerja bersama seluruh Insan Pegadaian. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya yang kami bangun secara konsisten mulai memberikan hasil. Bagi kami, ESG harus semakin melekat dalam cara Pegadaian menjalankan bisnis, melayani masyarakat, mengelola dampak lingkungan, serta menjaga tata kelola perusahaan,” ujar Eka.