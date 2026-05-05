Mantap! Pegadaian Raih Penghargaan Top CX Brand Award 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian meraih Contact Center Service Excellence Award (CCSEA) 2026 untuk kategori Multifinance Call Center dalam ajang Top CX Brand Award - CXTRAORDINARY EVENING 2026.

Acara bertema Rahasia Melayani Sepenuh Hati tersebut digelar di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, pada Kamis (30/4).

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen dan konsistensi Pegadaian dalam menghadirkan layanan contact center yang tidak hanya responsif, solutif, tetapi juga mampu memberikan pengalaman pelanggan yang mudah, cepat, dan tetap humanis di tengah arus digitalisasi.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Senior Vice President Layanan Contact Center PT Pegadaian, Rinny Amelia Hadjoh.

Rinny mengatakan pencapaian ini adalah buah dari sinergi seluruh Insan Pegadaian, khususnya tim contact center yang menjadi garda terdepan dalam merespons kebutuhan nasabah setiap harinya.

“Bagi kami, melayani sepenuh hati berarti hadir untuk mendengar, memahami, dan memberikan solusi terbaik. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas interaksi, karena contact center bukan sekadar pusat informasi, melainkan ruang interaksi yang membangun kepercayaan dan kedekatan antara Pegadaian dengan masyarakat, yang membantu nasabah memperoleh solusi secara cepat dan tepat,” ujar Rinny.

Baca Juga: Rumah BUMN SIG Bantu UMKM Batik Rembang Tembus ke Pasar Global

Terpisah, Direktur Jaringan dan Operasi PT Pegadaian, Eka Pebriansyah, mengungkapkan prestasi ini sejalan dengan peta jalan transformasi Customer Experience (CX) perusahaan.

Pegadaian berkomitmen untuk memastikan setiap titik sentuh layanan (touchpoints) memiliki standar kualitas yang unggul.