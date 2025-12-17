Mantap! Pertamina Kembali Jadi Pengguna Produk Dalam Negeri Tertinggi di Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) meraih juara I penghargaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) 2025 untuk kategori Badan Usaha dan Badan Hukum yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
Penggunaan produk dalam negeri tahun 2024 di seluruh lini usaha Pertamina mencapai Rp 415,4 triliun, meningkat dibanding tahun 2023 Rp 374 triliun, yang pada saat itu memiliki target roadmap Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 47 persen secara konsolidasi Pertamina Group.
Penghargaan diserahkan langsung Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita kepada Senior Vice President Government Program Management Pertamina Brahmantya S. Poerwadi di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin 15 Desember 2025.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan komitmen belanja produk dalam negeri harus menjadi gerakan bersama seluruh instansi di Indonesia, baik badan usaha, maupun pemerintah daerah.
Menurutnya, alokasi anggaran khusus untuk pembelian produk lokal merupakan langkah nyata dalam memperkuat dan mengembangkan industri nasional.
“Saya berterima kasih kepada para penerima penghargaan yang telah mengalokasikan bagian anggarannya untuk menggunakan produk-produk dalam negeri,” ujar Agus Gumiwang.
Senior Vice President Government Program Management Pertamina Brahmantya S Poerwadi menyampaikan pada tahun 2024 Pertamina membukukan belanja produk dalam negeri sebesar Rp415,4 triliun dari seluruh lini usaha.
“Pertamina berkomitmen untuk terus meningkatkan belanja produk dalam negeri. Kami berharap, semakin banyak industri kecil dan menengah yang dapat mendukung operasional perusahaan, mulai dari sektor hulu, pengolahan, hingga pemasaran dan niaga," ujar Brahmantya.
