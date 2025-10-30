Mantap, Perusahaan Asal Kendari Sukses Ekspor 11,73 Ton Cumi-Cumi ke Vietnam
jpnn.com, KENDARI - Perusahaan asal Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), PT Yanagi Histalaraya berhasil melakukan ekspor 11,73 ton cumi-cumi ke pasar Vietnam.
Pelepasan ekspor dilakukan Wakil Gubernur Sultra Ir. Hugua, M.Ling di Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari pada Selasa, 28 Oktober 2025.
Berkat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Bea Cukai Kendari, PT Yanagi Histalaraya akhirnya dapat melakukan ekspor kembali sejak 2019.
Melalui beragam fasilitasi dan pelayanan ekspor dari Bea Cukai Kendari, ekspor ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah sektor kelautan dan perikanan di Sultra serta membuka peluang pasar baru bagi produk-produk lokal di kancah internasional.
“Terima kasih kepada Bea Cukai Kendari atas peran strategisnya dalam memberikan kemudahan layanan ekspor serta membangun sinergi lintas lembaga, sehingga proses ekspor dapat terlaksana dengan lancar, tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ucap Wagub Hugua.
Lebih lanjut Wagub Hugua menegaskan harapannya agar Sultra ke depan dapat memperbanyak ekspor langsung secara mandiri.
Menurutnya, dengan adanya dukungan Bea Cukai Kendari yang responsif dan kolaboratif, potensi ekspor daerah dapat terus ditingkatkan tanpa bergantung pada pelabuhan ekspor di luar provinsi.
“Hal ini akan berdampak positif terhadap efisiensi logistik, peningkatan daya saing daerah, serta optimalisasi penerimaan negara dan pendapatan daerah,” ujarnya.
Wagub Sultra Hugua melepas ekspor 11,73 ton cumi-cumi ke Vietnam yang dilakukan perusahaan asal Kendari, PT Yanagi Histalaraya
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bea Cukai Cikarang Musnahkan 36 Jenis Makanan Impor Tak Layak Konsumsi
- Selamat! Berkat Ini, Bea Cukai Tanjung Emas Raih Penghargaan dari Pengelola KEK Kendal
- Bea Cukai Sumbagtim Catat Kinerja Positif di 2025, Terus Perkuat Pelayanan & Pengawasan
- Prof. Zainuddin Maliki: Kemendes Mendorong Hilirisasi Kemiri di Inegena Ngada
- Gelar Operasi di Brebes, Bea Cukai Tegal Amankan Ribuan Batang Rokok Ilegal
- Bea Cukai Sumbagtim Musnahkan Barang Hasil Penindakan, Selamatkan Potensi Kerugian Negara Rp 10,44 M