Mantap, Perusahaan Asal Kendari Sukses Ekspor 11,73 Ton Cumi-Cumi ke Vietnam

jpnn.com, KENDARI - Perusahaan asal Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), PT Yanagi Histalaraya berhasil melakukan ekspor 11,73 ton cumi-cumi ke pasar Vietnam.

Pelepasan ekspor dilakukan Wakil Gubernur Sultra Ir. Hugua, M.Ling di Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari pada Selasa, 28 Oktober 2025.

Berkat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Bea Cukai Kendari, PT Yanagi Histalaraya akhirnya dapat melakukan ekspor kembali sejak 2019.

Melalui beragam fasilitasi dan pelayanan ekspor dari Bea Cukai Kendari, ekspor ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah sektor kelautan dan perikanan di Sultra serta membuka peluang pasar baru bagi produk-produk lokal di kancah internasional.

“Terima kasih kepada Bea Cukai Kendari atas peran strategisnya dalam memberikan kemudahan layanan ekspor serta membangun sinergi lintas lembaga, sehingga proses ekspor dapat terlaksana dengan lancar, tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ucap Wagub Hugua.

Lebih lanjut Wagub Hugua menegaskan harapannya agar Sultra ke depan dapat memperbanyak ekspor langsung secara mandiri.

Menurutnya, dengan adanya dukungan Bea Cukai Kendari yang responsif dan kolaboratif, potensi ekspor daerah dapat terus ditingkatkan tanpa bergantung pada pelabuhan ekspor di luar provinsi.

“Hal ini akan berdampak positif terhadap efisiensi logistik, peningkatan daya saing daerah, serta optimalisasi penerimaan negara dan pendapatan daerah,” ujarnya.