Mantap, PHI Catat Banyak Capaian Penting dalam Penerapan Prinsip ESG Sepanjang 2024
jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) mencatat berbagai capaian penting dalam implementasi prinsip lingkungan, sosial dan tata kelola atau environmental, social and governance (ESG).
Hal itu dimuat dalam Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Tahun 2024 yang dirilis PHI.
Laporan tersebut menegaskan komitmen dan langkah nyata dalam penerapan prinsip keberlanjutan dalam kegiatan operasi dan bisnis hulu migas perusahaan sejalan dengan kebijakan keberlanjutan PHE dan PT Pertamina (Persero) dalam mendukung pencapaian net zero emission Indonesia di tahun 2060 atau lebih cepat.
Direktur Utama PHI Sunaryanto menyatakan keberlanjutan merupakan salah satu pilar utama dalam menghadapi dinamika industri dan transisi energi nasional.
“Kami percaya keberlanjutan produksi minyak dan gas bumi di masa depan ditentukan oleh keberhasilan dalam menerapkan prinsip-prinsip ESG dalam seluruh kegiatan operasi dan bisnis perusahaan,” kata Sunaryanto dalam keterangannya, Senin (4/8).
Menurut Sunaryanto, PHI menjalankan langkah-langkah strategis untuk mendukung keberlanjutan lingkungan melalui penurunan emisi, efisiensi energi, pengelolaan limbah, konservasi, serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam kegiatan operasi perusahaan.
“Di tengah tantangan industri dan dinamika transisi energi, kami tetap fokus menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan,” ungkapnya.
Secara lengkap, Laporan Keberlanjutan PHI Tahun 2024 dapat diakses melalui website resmi PT Pertamina Hulu Indonesia.
