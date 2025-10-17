Mantap! PNM Raih Penghargaan Global Microfinance & Female Empowerment Award

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali menorehkan prestasi di kancah nasional dengan meraih penghargaan Global Microfinance & Female Empowerment Award pada ajang CNBC Indonesia Awards 2025.

Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas kiprah nyata PNM dalam melayani total 22,7 juta perempuan prasejahtera agar dapat naik kelas dengan menjadi pengusaha ultra mikro melalui program PNM Mekaar.

Melalui kombinasi permodalan, pendampingan usaha, dan pelatihan berkelanjutan, PNM terus mencoba menghadirkan peluang ekonomi yang merata dari pelosok desa hingga kota besar, menjadikan perempuan Indonesia sebagai penggerak ekonomi keluarga dan roda pembangunan bangsa.

PNM hadir sebagai mitra nyata yang membantu mereka mendapatkan permodalan dan keterampilan usaha.

Melalui program Mekaar, para nasabah yang sebelumnya tak tersentuh akses permodalan, didorong untuk memiliki kemandirian usaha dan kemampuan manajerial sederhana agar bisnisnya berkelanjutan.

Dari hasil pendampingan ini, mereka berhasil mengubah kondisi keluarganya menjadi lebih sejahtera sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di lingkungannya.

Model pemberdayaan PNM terbukti efektif dalam membangun ekonomi kerakyatan berbasis komunitas yang kuat dan berkeadilan.

Hingga September 2025, PNM telah melayani lebih dari 22,7 juta perempuan prasejahtera, angka yang menempatkan PNM jauh di atas lembaga mikrofinansial dunia lainnya dalam hal jumlah pelayanan nasabah dibandingkan Grameen Bank (10,6 juta nasabah) dan BRAC (8 juta nasabah) berdasarkan data dari Convergences (2023) dan BlueOrchard (2025).