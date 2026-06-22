Mantap! PT Azaki Food Internasional Sukses Bawa Tempe Lokal Sukabumi Tembus 12 Negara

jpnn.com, SUKABUMI - Tempe, pangan tradisional khas Indonesia yang selama ini dikenal sebagai makanan sehari-hari masyarakat kini semakin menunjukkan daya saingnya di pasar internasional.

Melalui inovasi dan pengembangan bisnis yang berkelanjutan, PT Azaki Food Internasional berhasil membawa produk tempe Indonesia menembus 12 negara dan menjadi salah satu contoh sukses pengembangan pangan lokal berbasis ekspor.

Perjalanan perusahaan bermula pada 2005 ketika H. Ayep Zaki, yang kemudian dikenal dengan nama Azaki, membangun kemitraan dengan para pengrajin tempe lokal di Sukabumi, Jawa Barat.

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Berangkat dari visi meningkatkan gizi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional, dia mengembangkan industri produksi tempe berkualitas tinggi yang terus tumbuh hingga kini.

Produk tempe Azaki mendapat respons positif dari pasar domestik karena dinilai higienis, bergizi, dan terjangkau. Permintaan yang terus meningkat mendorong perluasan jaringan distribusi ke berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Palangkaraya, Banjarmasin, Pekanbaru hingga Abepura.

Saat ini, jaringan produksi perusahaan telah menjangkau lebih dari 80 kota di seluruh Indonesia.

Transformasi besar perusahaan terjadi pada 2015 ketika Cucup Ruhiyat bergabung sebagai mitra strategis dan memperkuat sistem operasional perusahaan.

Langkah tersebut berlanjut pada 2019 saat Cucup mendirikan PT Azaki Food Internasional dan menjabat sebagai CEO.