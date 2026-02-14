menu
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Mantap! PT Pelita Air Service Merampungkan Reaktivasi Bandara Pinang Kampai Dumai

Mantap! PT Pelita Air Service Merampungkan Reaktivasi Bandara Pinang Kampai Dumai

Mantap! PT Pelita Air Service Merampungkan Reaktivasi Bandara Pinang Kampai Dumai
PT Pelita Air Service melalui lini bisnis airport management secara resmi telah merampungkan reaktivasi operasional Bandara Pinang Kampai Dumai. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, DUMAI - PT Pelita Air Service melalui lini bisnis airport management secara resmi telah merampungkan reaktivasi operasional Bandara Pinang Kampai Dumai.

Langkah strategis ini mencakup kesiapan infrastruktur, yakni landasan pacu sepanjang 1.800 meter untuk melayani penerbangan reguler dan charter dengan fokus rute domestik.

Direktur Utama PT Pelita Air Service Dendy Kurniawan menyampaikan reaktivasi Bandara Pinang Kampai merupakan manifestasi nyata dari komitmen perusahaan dalam memperkuat ekosistem transportasi udara nasional melalui sinergi lintas pemangku kepentingan yang solid.?

“Sinergi yang kami jalin dengan Pemerintah Kota Dumai, Kementerian Perhubungan, Airnav dan BMKG menjadi hal yang esensial dalam proyek reaktivasi Bandara Pinang Kampai," ujar Dendy Kurniawan dalam keterangannya, Sabtu (14/2).

Dia menyampaikan PT Pelita Air Service dan seluruh pemangku kepentingan berada dalam komitmen yang sama untuk meningkatkan konektivitas udara nasional, khususnya di wilayah Sumatra

Dendy turut menjelaskan kolaborasi dengan Pemerintah Kota Dumai diarahkan pada keberlanjutan operasional bandara untuk jangka panjang.

"Pemerintah Kota Dumai telah menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi pembukaan rute-rute seperti Dumai–Padang, Dumai–Pekanbaru, Dumai–Medan, Dumai–Batam, Dumai–Jakarta, dan rute strategis lainnya bagi maskapai-maskapai yang berminat," ungkap Dendy.

Lebih lanjut Dendy menyampaikan keberhasilan reaktivasi Bandara Pinang Kampai juga tak luput dari dukungan Kementerian Perhubungan, yakni melalui Direktorat Bandar Udara dan Direktorat Navigasi Penerbangan, serta AirNav Indonesia sebagai BUMN penyelenggara layanan navigasi penerbangan.

