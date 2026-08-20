Mantap! Rajangan Daun Talas Kering Cilacap Siap Tembus Pasar Internasional

jpnn.com, CILACAP - Komoditas pertanian lokal asal Cilacap, Jawa Tengah, mulai membuka peluang di pasar internasional.

Rajangan daun talas kering produksi PT Setia Agro Internasional di Slarang, Cilacap, dipersiapkan untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri, salah satunya Yordania.

Produk tersebut memiliki beragam pemanfaatan, antara lain sebagai bahan olahan makanan dan bahan baku substitusi tembakau untuk pembuatan rokok herbal.

Pengolahan sederhana itu memberikan nilai tambah sekaligus membuka peluang ekspor bagi komoditas pertanian lokal.

Potensi tersebut mendapat perhatian dari Bea Cukai Cilacap melalui kunjungan dan asistensi kepada PT Setia Agro Internasional pada Selasa (18/8).

Kepala Kantor Bea Cukai Cilacap Shinta Dewi Arini bersama Tim Klinik Ekspor memberikan pendampingan kepada perusahaan yang bergerak sebagai eksportir produk pertanian Indonesia.

Direktur Utama PT Setia Agro Internasional, Gilang Primanda menyampaikan rajangan daun talas kering memiliki peluang pasar di Yordania.

Untuk menghasilkan produk tersebut, daun talas terlebih dahulu dipanen dan dibersihkan, kemudian diperam selama sekitar dua hari hingga berubah warna menjadi kekuningan.