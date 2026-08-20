menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Mantap! Rajangan Daun Talas Kering Cilacap Siap Tembus Pasar Internasional

Mantap! Rajangan Daun Talas Kering Cilacap Siap Tembus Pasar Internasional

Mantap! Rajangan Daun Talas Kering Cilacap Siap Tembus Pasar Internasional
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kepala Kantor Bea Cukai Cilacap Shinta Dewi Arini bersama Tim Klinik Ekspor melaksanakan kunjungan dan asistensi kepada PT Setia Agro Internasional pada Selasa (18/8). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, CILACAP - Komoditas pertanian lokal asal Cilacap, Jawa Tengah, mulai membuka peluang di pasar internasional.

Rajangan daun talas kering produksi PT Setia Agro Internasional di Slarang, Cilacap, dipersiapkan untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri, salah satunya Yordania.

Produk tersebut memiliki beragam pemanfaatan, antara lain sebagai bahan olahan makanan dan bahan baku substitusi tembakau untuk pembuatan rokok herbal.

Baca Juga:

Pengolahan sederhana itu memberikan nilai tambah sekaligus membuka peluang ekspor bagi komoditas pertanian lokal.

Potensi tersebut mendapat perhatian dari Bea Cukai Cilacap melalui kunjungan dan asistensi kepada PT Setia Agro Internasional pada Selasa (18/8).

Kepala Kantor Bea Cukai Cilacap Shinta Dewi Arini bersama Tim Klinik Ekspor memberikan pendampingan kepada perusahaan yang bergerak sebagai eksportir produk pertanian Indonesia.

Baca Juga:

Direktur Utama PT Setia Agro Internasional, Gilang Primanda menyampaikan rajangan daun talas kering memiliki peluang pasar di Yordania.

Untuk menghasilkan produk tersebut, daun talas terlebih dahulu dipanen dan dibersihkan, kemudian diperam selama sekitar dua hari hingga berubah warna menjadi kekuningan.

Kepala Kantor Bea Cukai Cilacap Shinta Dewi Arini bersama Tim Klinik Ekspor melaksanakan kunjungan dan asistensi kepada PT Setia Agro Internasional

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI