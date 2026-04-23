Mantap! Stok Beras Tembus 5 Juta Ton, BULOG Cetak Rekor Sepanjang Sejarah

jpnn.com, KARAWANG - Perum BULOG kembali menorehkan capaian bersejarah dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah (CPP).

Untuk pertama kalinya dalam sepanjang sejarah, stok beras yang dikelola BULOG berhasil menembus angka 5 juta ton.

Capaian ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani S.Sos, SH. M.Han menyampaikan keberhasilan ini bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata kehadiran negara dalam menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat.

“Alhamdulillah per pagi ini, Kamis tanggal 23 April 2026 stok beras yang ada di gudang BULOG menembus angka 5.000.198 ton," kata Dirut BULOG saat mendampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sidak ke Gudang Filial BULOG Cabang Karawang.

Dia menegaskan pencapaian lima juta ton ini adalah wujud komitmen BULOG dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras.

"Ini juga menjadi fondasi kuat untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan, sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh akses pangan yang cukup dan terjangkau,” ujarnya.