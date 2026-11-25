Mantap! Telkom Raih Platinum Award LACP 2025 dan Masuk Top 100 Reports Worldwide
jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom kembali mencatatkan pencapaian di tingkat internasional melalui raihan Platinum Award pada kategori telekomunikasi dalam ajang League of American Communications Professionals (LACP) 2025 Vision Awards Annual Report Competition.
Dalam kompetisi tersebut, Annual Report Telkom juga berhasil masuk dalam jajaran Top 100 Reports Worldwide.
Pencapaian ini menjadi pengakuan atas kualitas penyusunan dan penyajian laporan tahunan Telkom, sekaligus mencerminkan komitmen perusahaan dalam mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi kepada para pemangku kepentingan.
LACP Vision Awards merupakan kompetisi laporan tahunan yang diselenggarakan League of American Communications Professionals yang memberikan apresiasi terhadap kualitas komunikasi korporat melalui laporan tahunan dan berbagai publikasi perusahaan.
Kompetisi ini melibatkan perusahaan dan organisasi dari berbagai negara serta industri, dengan penilaian terhadap sejumlah aspek, antara lain pesan utama, narasi, desain, penyajian informasi, dan kualitas komunikasi secara keseluruhan.
Annual Report Telkom 2025 mengusung tema 'Reinventing the Core to Shape Indonesia’s Digital Future', yang merefleksikan arah strategis perusahaan dalam memperkuat bisnis inti sekaligus mendorong transformasi untuk membentuk masa depan digital Indonesia.
Melalui laporan tersebut, Telkom menyajikan informasi secara komprehensif mengenai kinerja perusahaan, strategi bisnis, perjalanan transformasi, penerapan tata kelola, hingga kontribusi perusahaan dalam mendukung ekosistem digital nasional.
Senior Vice President Corporate Secretary Telkom E. Kurniawan menyampaikan penghargaan ini merupakan apresiasi atas komitmen dan kolaborasi berbagai pihak dalam menghadirkan laporan tahunan yang informatif, transparan, serta mampu merepresentasikan kinerja dan arah strategis perusahaan.
Telkom meraih Platinum Award pada kategori telekomunikasi dalam ajang LACP 2025 dan masuk dalam jajaran Top 100 Reports Worldwide
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