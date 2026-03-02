Mantap! Tuna Olahan Papua Mendunia Berkat Ekspor Langsung dari Jayapura
jpnn.com, JAYAPURA - Potensi perikanan Papua selama ini kerap terkendala akses pasar.
Belum optimalnya jalur ekspor langsung dari daerah membuat hasil perikanan Papua lebih sering keluar daerah sebagai bahan mentah dengan nilai tambah terbatas.
Namun, kini ekspor langsung atau direct export dari Jayapura menjadi momentum penting untuk memutus rantai tersebut, membuka akses pasar global, sekaligus memastikan nilai ekonomi yang lebih besar kembali ke Papua.
Langkah nyata terlihat dalam pelepasan ekspor perdana PT Chen Woo Fishery Jayapura di Area Lini I Pelabuhan Jayapura, Selasa (24/02).
Ikan tuna sirip kuning (Yellowfin Tuna) hasil tangkapan nelayan Papua resmi diberangkatkan menuju Los Angeles, Amerika Serikat.
Momen ini menjadi tonggak penting karena produk yang diekspor bukan lagi bahan mentah, melainkan produk olahan bernilai tambah tinggi.
Produk yang dikirim meliputi Frozen Yellowfin Tuna Loin CC, Ground Meat, hingga Poke Cube yang telah memenuhi standar ketat pasar Amerika Serikat.
Total berat ekspor mencapai 17,8 ton atau setara 3.088 karton, dengan nilai devisa USD 116.994,5.
Ekspor langsung dari Jayapura menjadi momentum penting membuka akses pasar global, sekaligus memastikan nilai ekonomi yang lebih besar kembali ke Papua
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Mantap! Tuna Olahan Papua Mendunia Berkat Ekspor Langsung dari Jayapura
- Penyelundupan 16 Ton Pasir Timah di Perairan Kepri Digagalkan, Bravo, Bea Cukai-Polri
- Sinergi Lintas Wilayah Membuahkan Hasil, Bea Cukai Tindak 1 Juta Lebih Batang Rokok Ilegal
- FGD Klinik Ekspor Bea Cukai Memperkuat Sinergi UMKM Banten Tembus Pasar Global
- Bea Cukai Tindak 1,4 Juta Batang Rokok & Ratusan Liter MMEA Ilegal
- KPK Tahan Budiman Bayu, Tersangka Ketujuh Kasus Suap Impor Barang KW