Mantap! Tuna Olahan Papua Mendunia Berkat Ekspor Langsung dari Jayapura

jpnn.com, JAYAPURA - Potensi perikanan Papua selama ini kerap terkendala akses pasar.

Belum optimalnya jalur ekspor langsung dari daerah membuat hasil perikanan Papua lebih sering keluar daerah sebagai bahan mentah dengan nilai tambah terbatas.

Namun, kini ekspor langsung atau direct export dari Jayapura menjadi momentum penting untuk memutus rantai tersebut, membuka akses pasar global, sekaligus memastikan nilai ekonomi yang lebih besar kembali ke Papua.

Baca Juga: FGD Klinik Ekspor Bea Cukai Memperkuat Sinergi UMKM Banten Tembus Pasar Global

Langkah nyata terlihat dalam pelepasan ekspor perdana PT Chen Woo Fishery Jayapura di Area Lini I Pelabuhan Jayapura, Selasa (24/02).

Ikan tuna sirip kuning (Yellowfin Tuna) hasil tangkapan nelayan Papua resmi diberangkatkan menuju Los Angeles, Amerika Serikat.

Momen ini menjadi tonggak penting karena produk yang diekspor bukan lagi bahan mentah, melainkan produk olahan bernilai tambah tinggi.

Baca Juga: Bea Cukai Tuntaskan Penyidikan Ekspor Ilegal 5 Kontainer Kratom ke India

Produk yang dikirim meliputi Frozen Yellowfin Tuna Loin CC, Ground Meat, hingga Poke Cube yang telah memenuhi standar ketat pasar Amerika Serikat.

Total berat ekspor mencapai 17,8 ton atau setara 3.088 karton, dengan nilai devisa USD 116.994,5.