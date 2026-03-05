Mantap! UMKM Binaan Bea Cukai Bengkulu Ekspor Perdana Kepiting Bakau ke Singapura
jpnn.com, BENGKULU - PT Swarna Dwipa Indonesia mencatatkan capaian membanggakan melalui ekspor perdana kepiting bakau ke Singapura pada Kamis (26/2).
Keberhasilan ini menjadi tonggak penting bagi pertumbuhan sektor perikanan Bengkulu, sekaligus memperkuat daya saing komoditas unggulan daerah di pasar internasional.
PT Swarna Dwipa Indonesia merupakan salah satu UMKM binaan Bea Cukai Bengkulu.
Sebagai mitra UMKM, Bea Cukai Bengkulu aktif mendorong pelaku usaha menembus pasar ekspor melalui pemberian asistensi dan edukasi.
Kepala Kantor Bea Cukai Bengkulu Nazwar mengatakan keberhasilan ekspor ini merupakan hasil sinergi antara pelaku usaha dan instansi terkait.
Sebelum diberangkatkan ke Singapura, komoditas kepiting bakau sebanyak 65 ekor dengan berat 45 kilogram menjalani pemeriksaan bersama antara Bea Cukai Bengkulu dan Balai Karantina Ikan Bengkulu.
"Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan kesesuaian dokumen, kualitas produk, serta pemenuhan persyaratan kesehatan dan karantina sesuai ketentuan," jelas Nazwar dalam keterangannya, Kamis (5/3).
Nazwar berharap keberhasilan ekspor kepiting bakau perdana ini dapat menjadi motivasi bagi pelaku UMKM lainnya di Bengkulu untuk berani menembus pasar global.
UMKM binaan Bea Cukai Bengkulu, PT Swarna Dwipa Indonesia sukses melaksanakan ekspor perdana kepiting bakau ke Singapura.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bea Cukai Lhokseumawe Salurkan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Utara & Bireuen
- Bea Cukai & Polri Gagalkan Pengiriman 25 Kg Sabu dengan Modus Mobil Mewah
- Lewat Jejak Jajanan Nusantara, Kemenko PM Dorong UMKM Naik Kelas
- Gelar Operasi di Wilayah Maluku, Bea Cukai Ambon Sita 25.620 Batang Rokok Ilegal
- Bea Cukai Batam Gagalkan Penyelundupan Narkotika & Cartridge Vape Mengandung Etomidate
- Bea Cukai Tanjung Priok Gagalkan Ekspor Ilegal Sisik Trenggiling Senilai Rp 183 Miliar