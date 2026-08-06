Mantap! UMKM Binaan Bea Cukai Malang Sukses Ekspor Produk Sambal ke Sabah Malaysia

jpnn.com, MALANG - UMKM binaan Bea Cukai Malang, PT Mamani Jaya Berkah berhasil melakukan ekspor produk sambal kemasan MamaNi ke Sabah, Malaysia pada Rabu (29/7).

Ekspor ini menjadi bentuk perluasan pasar produk pangan olahan Indonesia di kawasan Asia Tenggara.

Produk MamaNi merupakan sambal siap saji yang diproduksi sejak tahun 2013 dan telah dikenal memiliki 23 varian rasa, mulai dari sambal bawang, sambal cumi, sambal tuna asap, sambal teri, hingga berbagai olahan sambal khas Nusantara.

Produk ini dibuat menggunakan bahan baku lokal pilihan, diproses secara higienis, telah mengantongi sertifikasi halal serta izin edar, dan dikemas secara praktis sehingga mampu memenuhi kebutuhan konsumen domestik maupun pasar ekspor.

Pada pengiriman kali ini, PT Mamani Jaya Berkah mengekspor 50 karton sambal.

Produk yang diekspor antara lain 3600 pcs 10 varian kemasan botol dan 12 ribu pcs 5 varian kemasan sachet.

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Jadi total ada 15.600 pcs kemasan produk Sambal MamaNi dengan nilai transaksi sebesar Rp 138 juta.

Keberhasilan ekspor tersebut tidak terlepas dari pendampingan yang dilakukan Bea Cukai Malang melalui program Klinik Ekspor.