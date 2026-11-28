Manufacturing Indonesia Series 2026 Siap Digelar Akhir Tahun Ini
jpnn.com, JAKARTA - Pameran perdagangan sektor manufaktur terbesar di Asia Tenggara, Manufacturing Indonesia Series (MFI) 2026 siap digelar pada 2 - 5 Desember di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta.
Mengusung tema 'Building on Resilience, Driving Manufacturing Growth, pameran yang digelar kali ke-37 ini hadir untuk menegaskan babak baru industri tanah air.
Pameran melanjutkan momen positif sebelumnya yang mencatatkan kontribusi kuat sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional serta tingginya adopsi teknologi cerdas.
Portfolio Director PT. Pamerindo Indonesia Meysia Stephannie menyatakan tema pameran tahun ini merefleksikan kebutuhan nyata industri untuk bergerak lebih cepat dan produktif.
“Jika sebelumnya fokus utama industri adalah memperkuat ketahanan di tengah dinamika global, maka tahun ini arahnya adalah akselerasi,” ujar Meysia di Jakarta, baru-baru ini.
Tahun ini, MFI 2026 hadir dengan cakupan ekosistem yang jauh lebih komprehensif dibanding penyelenggaraan sebelumnya.
Dia menjelaskan pihaknya ingin memastikan adopsi teknologi, efisiensi operasional, dan kolaborasi lintas sektor yang telah terbangun dapat dikonversi menjadi pertumbuhan bisnis bernilai tambah tinggi bagi perekonomian nasional.
Pameran mengintegrasikan beberapa sektor industri dalam satu atap, mulai dari Machine Tool Indonesia, Tools & Hardware Indonesia, Industrial Automation Indonesia, hingga Production Logistics Indonesia.
Manufacturing Indonesia Series (MFI) 2026 siap digelar pada 2 - 5 Desember di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta.
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