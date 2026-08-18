Manulife Indonesia dan Danamon Luncurkan Proteksi Prima Fleksi Ekstra

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) bersama PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) memperkenalkan Proteksi Prima Fleksi Ekstra (PPFE), solusi perlindungan jiwa dan perencanaan keuangan jangka menengah yang memberikan kepastian manfaat sekaligus fleksibilitas akses manfaat lebih awal sesuai ketentuan polis.

Melalui PPFE, nasabah bisa mempersiapkan tujuan finansial secara lebih fleksibel dengan pilihan manfaat yang dapat diakses lebih awal apabila kebutuhan berubah di tengah perjalanan, sesuai ketentuan polis.

“Melalui PPFE, kami membantu nasabah membangun kesiapan finansial yang lebih baik melalui manfaat yang dijamin sesuai dengan syarat dan ketentuan polis, serta fleksibilitas yang dapat beradaptasi dengan kebutuhan yang terus berubah,” ujar Kah Jing Lee, Chief Bancassurance Officer PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

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Manulife Indonesia dan Danamon menghadirkan PPFE, solusi yang dirancang untuk membantu nasabah melindungi orang-orang terkasih sekaligus merencanakan tujuan keuangan jangka menengah.

Mengusung konsep Ekstra SIAP yang menawarkan Solusi Komprehensif, dengan Perlindungan Inklusif, pengajuan tanpa pemeriksaan kesehatan, Akses Lebih Awal ke Manfaat Polis, serta Pilihan Mata Uang dalam IDR mau pun USD.

Produk ini tersedia bagi calon tertanggung berusia 18 hingga 80 tahun, dengan pilihan masa pembayaran premi yang fleksibel, yaitu 5 tahun untuk masa perlindungan 15 tahun atau 6 tahun untuk masa perlindungan 18 tahun, serta premi tahunan minimum sebesar Rp24 juta atau USD2.400.

Fleksibilitas ini semakin diperkuat dengan manfaat Pengakhiran Polis Lebih Awal (Early Policy Termination Benefit) yang tersedia pada tahun polis tertentu, sehingga apabila kebutuhan keuangan nasabah berubah, nasabah memiliki opsi untuk mengakses manfaat polis lebih awal sesuai dengan syarat dan ketentuan polis.

Manfaat ini dapat membantu mendukung berbagai tujuan finansial, seperti membiayai pendidikan anak, mempersiapkan momen penting keluarga, atau memenuhi kebutuhan keuangan jangka menengah lainnya tanpa harus menunggu hingga masa perlindungan berakhir.