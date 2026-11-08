Manusia Tetap Pegang Kendali: AI Tak Lagi Menakutkan Bagi Dunia HR
jpnn.com, JAKARTA - Ada rasa cemas yang tak terucap setiap kali kata Artificial Intelligence (AI) masuk ke ruang rapat HR: apakah teknologi ini hadir untuk membantu, atau justru menggeser posisi manusia?
Keraguan itu terjawab dalam riuh DataOn 16th Annual HR Conference 2026 di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Kamis (5/11) kemarin.
Di hadapan ribuan pemimpin bisnis dan praktisi HR, satu benang merah ditegaskan: kecerdasan buatan hadir bukan untuk menggantikan peran manusia, melainkan memperkuat potensi dan kinerjanya.
"Nilai AI bukan cuma soal otomatisasi, tetapi soal mempermudah keputusan dan mengantisipasi kebutuhan tim," ujar Gordon Enns, CEO DataOn dalam keterangannya, Minggu (9/11).
Dia menegaskan secanggih apa pun rekomendasinya, manusia tetaplah pemegang kendali dan keputusan akhir.
Semangat Human-Centered AI itu tercermin langsung lewat sejumlah inovasi anyar SunFish HR—seperti Smart Scheduler hingga asisten pintar SOFIA.
Inovasi hadir untuk memangkas kerumitan administrasi sehari-hari, sehingga praktisi HR punya lebih banyak waktu merawat hal terpenting: manusianya.
Pengalaman nyata di lapangan pun dibagikan para pelaku industri.
DataOn Conf 2026, satu benang merah ditegaskan: kecerdasan buatan (AI) hadir bukan untuk menggantikan peran manusia, melainkan memperkuat potensi dan kinerjanya
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Peruri Perkuat Strategi SDM Unggul untuk Hadapi Era Kecerdasan Buatan
- Bitget Hadirkan Anthropic di Platform IPO Prime Menjelang Pencatatan Saham Perdana
- Perluas Infrastruktur AI, NTT Data Buka JKT2A di Jakarta
- 75 Pelaku UMKM di Lampung Selatan Dilatih Manfaatkan AI
- Menag Nasaruddin: Santri Wajib Kuasai AI, tetapi Jangan Tinggalkan Kitab Kuning
- Soroti Budaya Algoritma dan AI di Medsos, Komdigi Minta Publik Cek Ulang Informasi