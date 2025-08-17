MAP Buka Digimap Apple Premium Partner di Emporium Pluit Mall, Ada Service Centernya

jpnn.com, JAKARTA UTARA - PT. Mitra Adiperkasa Tbk (MAP), melakukan melebarkan sayapnya dengan membuka store baru Digimap Apple Premium Partner, di Emporium Pluit Mall, Jakarta Utara.

Store itu merupakan Apple Premium Partner pertama Digimap yang buka di kawasan Jakarta Utara dan yang kesepuluh di Indonesia.

Mengikuti kesuksesan toko Digimap APP lainnya, konsep baru ini hadir dengan ruangan yang lebih besar lengkap dengan Service Center yang terintegrasi agar memberikan pengalaman ritel yang lengkap.

"Hari ini kami buka, ini adalah toko pertama yang konsep APP atau Apple Premium Partner, yang di Jakarta Utara. Kalau kami ngomong se-Jabodetabek, ini adalah toko kelima, kalau se-Indonesia ini toko ke-10," ujar Farah Fausa Winarsih, GM Marketing Apple, PT MAP Zona Perkasa di kawasan Pluit, Jakarta Timur, Jumat (15/8).

Berlokasi di lantai dasar Emporium Pluit Mall, Digimap APP juga dekat dengan lobi utama, sehingga memudahkan pelanggan untuk mencapai toko.

Farah Fausa berharap, kehadiran store tersebut bisa memberikan pengalaman lebih baik kepada para pelanggan.

"Lokasinya bagus banget di sini, tadinya kami itu di atas, kami relokasi, kami pindah ke bawah," ucap Farah Fausa.

"Jadi, kami berharap dengan bukanya store ini kami bisa memberikan experience yang lebih baik juga untuk customer Indonesia yang menyukai apple product," sambungnya.