MAPA Kreatif Indonesia Lakukan Chip-In Strategis ke Solusi Gading Mapan

jpnn.com - JAKARTA - PT MAPA Kreatif Indonesia secara resmi mengumumkan partisipasi investasinya (chip-in) ke PT Solusi Gading Mapan, sebuah perusahaan yang bergerak di sektor layanan transportasi dan jasa kebersihan.

Langkah strategis ini merupakan bagian dari ekspansi PT MAPA Kreatif Indonesia dalam memperkuat portofolio bisnis berbasis solusi layanan transportasi dan jasa kebersihan.

Penandatanganan kerja sama dan chip-in dihadiri oleh Ronald Andaritji, Direktur Keuangan PT MAPA Kreatif Indonesia dan Handry Machtino Hariyono, Direktur Operasi PT Solusi Gading Mapan.

"Investasi ini merupakan bentuk kepercayaan kami terhadap potensi dan kinerja PT Solusi Gading Mapan yang telah menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam menghadirkan layanan transportasi dan jasa kebersihan yang saat ini tumbuh cukup baik di kota - kota metropolitan," kata Ronald Andaritji dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Senin (1/9).

Dia menjelaskan pihaknya selama ini telah dikenal sebagai penyedia layanan transportasi dan jasa kebersihan perkantoran maupun hunian pribadi, dengan klien mencakup perusahaan swasta nasional, institusi pemerintahan, dan masyarakat kota metropolitan.

Sementara itu, Direktur Operasi PT Solusi Gading Mapan, Handry Machtino Hariyono menjelaskan melalui tambahan dukungan dari MAPA Kreatif Indonesia, perusahaannya menargetkan peningkatan skala operasional yang lebih luas dan masif.

“Kami menyambut baik langkah ini sebagai dorongan besar bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi layanan secara lebih masif dan terstruktur. Kolaborasi ini akan membuka banyak peluang baru dan peningkatan kualitas layanan kami,” jelas Handry.

Menurutnya, kemitraan ini juga membuka ruang kolaborasi lintas sektor antara MAPA Kreatif dan Solusi Gading Mapan, khususnya dalam pengembangan layanan berbasis transportasi (penyewaan kendaraan) dan layanan kebersihan.