Mapalasta UIN Alauddin Terlibat Riset Gunung Bawakaraeng

jpnn.com, JAKARTA - Mapalasta UIN Alauddin Makassar turut ambil bagian dalam riset kolaboratif nasional bertajuk Post-Complex Humanitarian Emergency Gunung Bulu Bawakaraeng (POSTCHE-GBB) yang berlangsung pada 11 hingga 19 April 2026 di kawasan Gunung Bulu Bawakaraeng, Sulawesi Selatan.

Program penelitian ini dipimpin oleh Dosen Fakultas Syariah IAIN Kendari, Dr. Andi Yaqub, dengan melibatkan 22 peneliti lintas disiplin dari berbagai lembaga, di antaranya IAIN Kendari, IAIN Bone, Yayasan Bumi Toala Indonesia, FISS, dan Mapalasta UIN Alauddin Makassar. Penelitian tersebut mendapat dukungan pendanaan dari Kementerian Agama RI dan LPDP Kementerian Keuangan RI melalui skema Mora Air Funds LPDP 2025–2027.

Observasi dan validasi data lapangan dilakukan di kawasan inti Gunung Bulu Bawakaraeng pada ketinggian 1.752 hingga 2.830 meter di atas permukaan laut. Penelitian difokuskan pada empat aspek utama, yakni geomorfologi, ekologi, aktivitas artifisial manusia, dan ekoteologi.

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Ketua Tim Riset, Dr. Andi Yaqub, menjelaskan bahwa penelitian dilakukan untuk memetakan kondisi aktual kawasan sekaligus memahami hubungan masyarakat dengan lingkungan pegunungan dari sisi ekologis dan spiritual. “Pada aspek geomorfologi, tim memvalidasi kondisi batuan, retakan lereng, hingga potensi longsor sebagai bagian dari rekam jejak kebencanaan kawasan,” ujarnya.

Selain melakukan kajian geomorfologi, tim juga mendata kondisi vegetasi, sumber mata air, keberadaan spesies yang masih bertahan, hingga aktivitas manusia seperti pembangunan jalur pendakian dan jejak sampah di kawasan gunung.

Dalam kegiatan tersebut, Mapalasta UIN Alauddin Makassar turut terlibat dalam proses observasi dan pengumpulan data lapangan bersama tim peneliti lainnya. Keterlibatan itu menjadi bagian dari kolaborasi lintas lembaga dalam mendukung kajian lingkungan dan kemanusiaan di kawasan Gunung Bulu Bawakaraeng.

Mapalasta merupakan organisasi pecinta alam berbasis Islam yang berdiri sejak tahun 1993 di lingkungan kampus IAIN Alauddin Makassar sebelum bertransformasi menjadi UIN Alauddin Makassar. Selain bergerak dalam bidang kepencintaalaman dan lingkungan, organisasi ini juga berfungsi sebagai wadah pengembangan kemampuan akademik, keilmuan, serta pengabdian mahasiswa dalam isu sosial, kemanusiaan, dan pelestarian lingkungan.

Penelitian POSTCHE-GBB juga mengangkat dimensi spiritual masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam Gunung Bulu Bawakaraeng. Menurut Dr. Andi Yaqub, pendekatan ekoteologi dalam riset ini sejalan dengan program prioritas ekoteologi Kementerian Agama RI yang menekankan harmonisasi antara nilai keagamaan dan pelestarian lingkungan. “Tim merekam berbagai praktik adat, situs sakral, dan aktivitas spiritual masyarakat sebagai bagian dari upaya memahami relasi manusia, alam, dan nilai spiritual dalam proses pemulihan kawasan,” jelasnya.