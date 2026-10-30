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Maphi Dorong JPU Dalami Dugaan Febrie Cawe-Cawe di Kasus BTS

Maphi Dorong JPU Dalami Dugaan Febrie Cawe-Cawe di Kasus BTS
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Terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (7/10). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - Masyarakat Pemerhati Hukum Indonesia (Maphi) mendorong Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara eks Jampidsus Febrie Adriansyah mendalami dugaan keterlibatan terdakwa dalam kasus korupsi Base Transceiver Station (BTS) 4G Kominfo.

Hal ini disampaikan Koordinator Maphi Kristian Ginting setelah putusan sela majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak eksepsi Febrie dalam dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pemerasan.

Kristian justru menyoroti salah satu dakwaan terhadap Febrie yang perlu menjadi perhatian masyarakat, yakni tentang kasus korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020–2022.

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Dia mengatakan ketika kasus tersebut dalam tahap penyidikan dan Febrie masih menjabat Jampidsus Kejagung, kerap terdengar upaya intervensi terhadap penegak hukum perkara itu. Namun, ketika itu jajaran jaksa penyidik di bawah Febrie dengan tegas membantah dugaan intervensi tersebut.

Akan tetapi sekarang, dakwaan terhadap Febrie dalam perkara pencucian uang dan pemerasan mengungkap fakta berbeda. "Dalam persidangan pun terungkap upaya cawe-cawe dari berbagai pihak itu," ujar Kristian dalam keterangannya, Jumat (30/10/2026).

"Dan, melibatkan beberapa nama termasuk nama bekas Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo. Bahkan, ada pengembalian uang sekitar Rp 27 miliar ke Kejagung yang hingga saat ini tanpa kepemilikan. Tetapi, jajaran Febrie ketika itu, sama sekali tidak mendalami informasi-informasi yang muncul di persidangan," lanjut Kristian.

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Mengacu dakwaan JPU terhadap Febrie, kata Kristian, kini isu intervensi kasus BTS terhadap penegak hukum itu menjadi sebuah fakta.

Dalam dakwaan tersebut, terkait kasus korupsi BTS, Febrie bersama-sama dengan Don Ritto alias Idon menerima uang melalui rekening kantor hukum Anandita, Vitto dan Rekan dari PT Moratelindo Tbk sekitar Rp2,250 M.

Masyarakat Pemerhati Hukum Indonesia (Maphi) mendorong JPU mendalami dugaan cawe-cawe eks Jampidsus Febrie Adriansyah di kasus BTS.

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